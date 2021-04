O concurso, promovido internacionalmente pela União Postal Universal, que assinala este ano a 50ª edição do concurso “A melhor carta”, pretende desafiar crianças entre os nove e os 15 anos a escrever uma carta a um familiar acerca da sua experiência com a COVID-19. O tema está muito ligado à realidade que tem sido a do último ano, a nível global.

Os concorrentes deverão escrever uma carta sobre o tema proposto e remetê-la à Fundação Portuguesa das Comunicações. Um júri lerá todas as cartas e serão escolhidos os vencedores da edição nacional, para cada categoria etária, a quem serão atribuídos diversos prémios, entre eles smartphones.

As cartas podem ser enviadas até ao dia 15 de abril, pelo correio ou para o email: amelhorcarta@fpc.pt.

Uma das cartas vencedoras será escolhida para representar Portugal no concurso internacional, concorrendo com as cartas premiadas dos países membros da UPU, numa iniciativa que conta com a participação de milhares de jovens de todo o mundo.

Portugal tem tradição de pódio nesta competição, tendo há três anos ganhado a medalha de prata e há dois anos uma menção honrosa.

O regulamento é simples e acessível. Para mais informações, consulte a página da Fundação Portuguesa das Comunicações.