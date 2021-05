Depois do sucesso da primeira edição do concurso Fertilid’Art, a Associação Portuguesa de Fertilidade (APFertilidade) lança a segunda edição do projeto em parceria com a Escola Superior de Comunicação Social (ESCS), a Escola Profissional de Imagem (EPI), o IADE - Creative University e a World Academy, com o apoio da farmacêutica Merck.

O concurso pretende sensibilizar para o tema da fertilidade por via da expressão artística. Nesta edição, os estudantes são desafiados a criar uma fotografia ou um vídeo, tendo como tema a fertilidade. O trabalho poderá focar-se na conexão, fertilização, os desafios da infertilidade, processo de gravidez, gestação e até mesmo estados emocionais associados a todo o processo, não colocando quaisquer limites à criatividade dos autores.

Cláudia Vieira, Presidente da APFertilidade, reforça o sentimento de orgulho em ver o lançamento de mais uma edição do concurso Fertilid’Art. “Uma segunda edição deste projeto representa voltar a acreditar que é possível sensibilizar a sociedade, de uma forma inovadora e criativa, para as questões e dificuldades que envolvem as pessoas que querem ter filhos mas que precisam de ajuda médica para o conseguir. Para esta edição decidimos desafiar os alunos de fotografia e de vídeo”, afirma.

As inscrições do concurso, a realizar num site criado para a iniciativa, já começaram no dia 03 de maio, podendo ser feitas pelos alunos que frequentam as instituições de ensino e formação parceiras deste projeto. A avaliação e a seleção das fotografias e vídeos vencedores serão anunciadas em junho de 2021.

Serão premiados seis vencedores, três para fotografia e três para vídeo, sendo que o valor do primeiro prémio é de 1.000€, do segundo de 500€ e do terceiro de 250€. Os valores são iguais para as duas categorias.

Pedro Moura, Managing Director da Merck Portugal, demonstra que “apoiar este projeto vai ajudar a sensibilizar toda a população portuguesa sobre o tema da Fertilidade, ao mesmo tempo que se estimula a criatividade em diferentes áreas artísticas".

“O nosso compromisso é continuar a ajudar a criar vidas, contribuindo para a inovação no tratamento da infertilidade. Só com o nosso apoio já nasceram mais de 4 milhões de bebés em todo o mundo, um número que nos orgulha imenso. Estamos aqui, sempre, para apoiar estes temas.”