Este é o livro infantil de uma licenciada em matemática que pode ensinar o seu filho a chegar a 1 milhão de euros aos 20 anos

Que sonho é este?

O meu sonho é sermos todos felizes! Desde pequena que sempre dizia que era mais feliz quando todos à minha volta estavam felizes. Sabemos que a melhor arma para mudar um país é melhorarmos o acesso a uma boa educação para todos, para melhorarmos as condições pessoais e profissionais de cada um, adquirindo mais competências e habilidades que nos levem a ter pensamentos positivos. Por sua vez, estes geram sentimentos de felicidade que nos levam a agir e a acrescentar valor ou colaborar.

O meu sonho é abrir uma escola que ensine o que não se ensina nas escolas tradicionais, e que juntos criemos uma nova geração de crianças e adolescentes capazes de mudar a educação no país, à sua medida, capazes de criar riqueza no país, através de mais cultura, emprego e colaboração entre todos, aprendendo como criar a sua própria independência financeira, social e emocional.

O que as nossas crianças podem aprender neste livro?

As crianças vão aprender que têm muito mais poder do que aquele que pensam, que podem tomar decisões desde muito pequenas, que vão mudar completamente o seu presente e o seu futuro. Vão descobrir que o seu pensamento tem influência nos seus sentimentos e estes desencadeiam os seus comportamentos.

No fundo, aprender a ter independência financeira, social e emocional, sem crenças limitadoras.

Podem criar coisas novas, gerar novos negócios, vender pequenos trabalhos manuais feitos, empreender com prazer, fazer aquilo que gostam e te que lhes dá prazer, e ainda te pagarem por isso. Ou seja, o melhor dos dois mundos!

O meu sonho, de Alexandra Silva

Qual a primeira pergunta que as crianças e adolescentes devem ser incentivados a fazer?

Diria que a primeira pergunta que necessitam de responder é o que querem ser quando forem adultos. Esta pergunta se calhar até já lhes foi feita, mas era bom que incentivassem a reflexão de forma mais consistente. Incentivar a criança a perceber onde passa mais tempo no seu dia, o que lhe dá mais prazer, o que mais gosta de fazer, quais são os seus hobbies, os seus maiores interesses…. Às vezes, está mesmo à nossa frente e respondemos “ah ainda estou a pensar, não sei bem ainda…, sou muito novo para saber o que quero”. Era importante existir aqui mais orientação.

O mais interessante é que a criança pode escolher ser várias coisas, não precisa de ser só uma coisa, e isso é o belo da vida e desta nova geração. Antes tínhamos que escolher uma profissão, agora temos que empreender naquilo que nos dá prazer e podemos e devemos ter vários rendimentos.

A minha preocupação com este trabalho foi proporcionar uma fonte que permita os mais novos a aprender as competências certas para ser uma pessoa com determinação, ética e empatia pelos outros e com isso atingir o sucesso e ganhar dinheiro a realizares os seus sonhos e ser feliz, fazendo os outros felizes.

É um livro que fala também de felicidade?

Com certeza. A criança irá pensar o que a faz mais feliz, ou até mesmo o que é a felicidade. Disponibilizo vários exercícios que as crianças e adolescentes podem fazer e até perguntas e diálogos para terem com os pais, irmãos, primos, familiares ou amigos. Quando somos pequenos achamos que, o que nos dá felicidade é o que temos e pedimos imensas coisas aos nossos pais. Com o tempo vamos aprendendo, e neste livro há essa preocupação, de transmitir que o mais importante não é o que temos, mas o que somos e como utilizamos o nosso tempo e quantos amigos fazemos ao longo da vida. No momento em que se descobres o ser, irá saber o que fazer e o que tem de ter.

Neste livro, a criança irá descobrir que ajuda muito ser feliz quando se liberta das suas crenças limitadoras e sabe como criar a sua independência financeira, social e emocional. A vida será mais fácil com a aquisição dessas competências e comportamentos para realizarem o meu sonho de sermos felizes e empreender por prazer, naquilo que cada um de nós gosta e vai com certeza acrescentar valor ao país.