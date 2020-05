As aulas de apoio através da televisão para os alunos do Ensino Básico arrancaram em 20 de abril, durante o estado de emergência devido à pandemia de covid-19, e nesse dia a RTP Memória foi “líder de mercado” entre as 09:00 e as 11:20, com 16,3% de 'share' [quota de mercado].

Cerca de um mês depois, os diretores escolares acreditam que o projeto do Ministério da Educação, em parceria com a RTP, continua a ser aproveitado pelos professores como uma ferramenta complementar ao ensino à distância.

“Depende das planificações que os professores fizerem, mas eu estou convencido que o grosso dos professores está a aproveitar esse recurso”, disse à Lusa o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima.

A transmissão televisiva de conteúdos educativos foi uma das propostas do Governo para mitigar as dificuldades de acesso ao ensino, em tempos de trabalho à distância, dos alunos mais carenciados, que não tinham acesso a computadores ou Internet em casa para acompanhar as aulas ‘online’.

No entanto, a iniciativa foi bem recebida por muitos dos professores, que incluíram a ferramenta nas suas planificações para o 3.º período, em que os alunos vão continuar a estudar a partir de casa.