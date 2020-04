“Os projetos de curso foram programados para serem presenciais e com um conjunto de características que lhes permitiu a acreditação e nesta situação temos uma acreditação completamente em suspenso que vai afetar a qualidade do sistema”, afirma, considerando que “os alunos têm razões legítimas para estar preocupados com a formação que vão ter”.

Por outro lado, Gonçalo Leite Velho admite que muitas instituições não estão em condições de retomar as atividades presenciais, reconhecendo que se possa gerar uma espécie de círculo vicioso, em que a qualidade do sistema depende de uma solução concertada entre as instituições, mas nem todas estão em posição de dar a mesma resposta.

Para o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António Fontaínhas Fernandes, a situação não pode ser vista de forma tão linear, porque além de condições de funcionamento distintas, as instituições também estão inseridas em contextos distintos e na decisão de retomar ou não as aulas presenciais pesam diferentes fatores externos.

“Nós temos de ver a evolução do quadro e ainda hoje se falava na imprensa sobre um levantamento de restrições por regiões e, por exemplo, no caso da minha universidade, 70% dos alunos são deslocados”, argumentou o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

António Fontaínhas Fernandes considerou ainda que o facto de diferentes instituições seguirem, para a mesma formação, modelos de ensino distintos não é problemático, acrescentando que, por outro lado, no tempo restante até ao final do ano letivo “ainda pode acontecer muita coisa”.

As instituições de ensino superior estão encerradas desde 16 de março, quando o Governo suspendeu as atividades letivas e não-letivas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino, para conter a propagação do novo coronavírus.

No sábado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) publicou um despacho em que dava às universidades e institutos politécnicos duas semanas para se prepararem para a possibilidade de recomeçar as aulas presenciais no início de maio.

A tutela quer que haja um regresso gradual às instituições e que se privilegie as aulas práticas e laboratoriais, justificando a decisão com a “necessidade de assegurar a conclusão do corrente ano letivo em prazos tão próximos quanto possíveis do que se encontrava previsto no calendário escolar, evitando impactos negativos sobre o próximo ano letivo.