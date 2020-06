Tiago Brandão Rodrigues falava numa sessão de lançamento do programa de remoção do amianto de estabelecimentos de ensino, em Odivelas, no distrito de Lisboa, antes de o primeiro-ministro, António Costa ter colocado como principal prioridade do próximo ano letivo a recuperação dos "défices de aprendizagem em resultado da interrupção das aulas por causa da pandemia de covid-19".

Numa breve intervenção, em que falou sobre a preparação do próximo ano letivo, Tiago Brandão Rodrigues acentuou que o Governo "quer que o ensino seja presencial".

"Sabemos que o ensino à distância, tendo sido o possível neste período, não é obviamente o desejável. Estamos a trabalhar para que em setembro o ensino presencial possa ser possível e perene", acentuou o membro do Governo.

Ainda em relação ao próximo ano letivo, o ministro da Educação destacou que já está a ser preparado com as comunidades educativas "um conjunto de trabalhos para que, efetivamente, as primeiras cinco semanas sejam de plena recuperação e de consolidação de tudo aquilo que não foi possível fazer ao longo do presente ano letivo".