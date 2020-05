No estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso da Austrália, onde fica Sydney, bem como nos de Queensland e da Tasmânia, os alunos começaram regressar esta manhã à escola, sob rigorosas medidas de higiene.

No estado de Vitória, cuja capital regional é Melbourne, os alunos só deverão regressar às escolas a partir de terça-feira, de forma faseada, com a totalidade dos estudantes a retomar as aulas em regime presencial até 09 de junho.

Os restantes quatro estados e territórios australianos, responsáveis pela gestão da educação nas regiões, já reiniciaram as aulas presenciais ou fá-lo-ão progressivamente até ao início do próximo mês.

Embora o Governo australiano afirme que as crianças não correm o risco de contrair o coronavírus, mais de sete mil pais assinaram uma petição no site Change.org para exigir que as autoridades de Nova Gales do Sul tornem o regresso à escola facultativo.