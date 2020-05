O dinheiro previsto para as refeições escolares subiu de cerca de 53.802 mil euros para 58.450 mil euros (mais IVA), segundo uma decisão tomada em Conselho de Ministros e publicada hoje em Diário da República.

Esta diferença de quase cinco milhões de euros, que representa um aumento de quase 9%, refere-se aos próximos dois anos letivos: entre 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022.

O Governo justifica a reprogramação da despesa relativa ao fornecimento de refeições escolares com os efeitos do novo coronavírus, que em Portugal surgiu no início de março deste ano.

“A pandemia da doença COVID-19 originou vicissitudes diversas, as quais determinam a necessidade de o procedimento pré-contratual para fornecimento de refeições em refeitórios escolares abranger mais estabelecimentos de educação do continente, que os inicialmente previstos, com a consequente necessidade de alteração do valor da despesa autorizada”, lê-se no diploma publicado hoje em Diário da República.