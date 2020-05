Em comunicado, a FPCEUP adianta hoje que o estudo visava “avaliar a saúde psicológica e as redes de apoio social” de jovens LGBT+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e outras minorias sexuais e de género) que vivem com os pais durante a pandemia da covid-19.

Os resultados agora apresentados representam a “primeira fase do estudo”, que durante o Estado de Emergência decretado em Portugal inquiriu 632 pessoas LGBT+, com idades entre os 16 e 35 anos.

Segundo o estudo, a maior parte dos participantes vive habitualmente com os pais e “dadas as circunstâncias” um em cada cinco regressou às mesmas.

Dos inquiridos, 59% afirmaram estar desconfortáveis no seio familiar e três em cada 10 sentiram-se “bastante desconfortáveis” a viver em casa dos pais durante o confinamento social.

Além disso, 35% dos jovens sentiram-se “sufocados” por não poder expressar a sua identidade no seio familiar, sendo que no caso dos jovens cuja família tinha conhecimento da sua identidade, 35% afirmaram que as mesmas “lidam mal ou muito mal” com isso.