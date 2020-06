A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) criou em maio uma linha telefónica acessível entre as 08:00 e as 20:00 através do número de telefone 961231111, para denúncia de abusos e violência contra menores, apelando a amigos, vizinhos e familiares para se manterem vigilantes durante o confinamento no âmbito da pandemia de covid-19.

A campanha "Proteger crianças compete a tod@s" destina-se a apelar ao envolvimento da sociedade civil na prevenção e denúncia de casos, pondo o foco naquela que é considerada a primeira linha de ação, ou seja, amigos, família, conhecidos e vizinhos, pedindo-lhes que prestem atenção a sinais de alerta que seriam normalmente detetados e reportados por instituições como creches, escolas, clubes ou associações frequentados por crianças e jovens, que agora estão impedidos de o fazer devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

Os dados do primeiro mês de funcionamento contabilizam 96 chamadas telefónicas, “93% dos quais provenientes de particulares com relação com a eventual criança/jovem em situação de perigo”, de acordo com as informações prestadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), que tutela a CNPDPCJ.

A maioria dos contactos (58,5%) foi encaminhada para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens territorialmente competentes “com vista à avaliação da situação”, mas 15,1% dos contactos foram encaminhados para o Ministério Público e 7,6% para a PSP.