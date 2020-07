Em comunicado, a Fenprof lamentou que muitas dúvidas da comunidade educativa sobre as condições em que se prevê que arranque o próximo ano continuem por responder e reforça a necessidade de conhecer o parecer da DGS.

Recordando que os especialistas preveem o agravamento da situação epidemiológica em outubro e sublinhando a propagação do vírus em ambientes fechados os representantes dos professores questionam o grau de segurança nas escolas.

“Como é possível pretender-se que as turmas, no próximo ano letivo, mantenham a dimensão habitual? Que segurança existe num espaço fechado (a sala de aula) em que o distanciamento a observar entre alunos seja de um metro ou menos, apenas o que for possível face à dimensão da sala?”, questiona a Fenprof no comnunicado.

A estrutura sindical reforça ainda a importância de se realizar, durante as primeiras semanas de atividade letiva, um rastreio à covid-19, entre alunos, professores e funcionários, questionando também a não utilização de máscara pelos alunos do 1.º ciclo.

Sobre os docentes de grupos de risco, a Fenprof critica as declarações do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que admitiu que estes professores retomem as aulas presenciais em setembro.