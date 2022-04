A campanha FAST Heroes 112, uma campanha educativa de saúde premiada, acaba de ganhar um título do Guiness World Redords ao criar o maior álbum de fotografias online de pessoas a utilizarem máscaras de super-heróis.

Para tentar bater o recorde, uma iniciativa realizada para celebrar o lançamento da campanha, os participantes foram convidados a enviar uma fotografia na qual estivessem a usar uma máscara de super-herói para a galeria online de fotografias da campanha.

No total, foram submetidas 20.350 fotografias únicas, com crianças, pais e avós a partilharem ‘selfies de super-heróis’ vindas das várias partes do mundo. Participaram na iniciativa pessoas de 20 países, ajudando a criar uma extensa e variada coleção de imagens.

Focada na temática dos super-heróis, a FAST Heroes 112 é uma campanha premiada, dirigida a crianças entre os 5 e os 9 anos, que procura melhorar o reconhecimento dos sinais de AVC, bem como a necessidade de chamar imediatamente uma ambulância em caso de suspeita de um AVC.

A campanha aproveita o incrível entusiasmo das crianças pela aprendizagem e partilha, incentivando-as a difundir o conhecimento junto do resto da sua família, em particular os seus avós. Através da aprendizagem casual, as famílias e as comunidades tornam-se mais conscientes e mais bem preparadas caso se deparem com um AVC.

Jan Van Der Merwe, da Angels Initiative e líder da campanha FAST Heroes, afirmou: "Conseguir alcançar um título tão impressionante do Guinness World Records é uma ótima maneira de mostrar o enorme envolvimento e apoio que a campanha FAST Heroes está a receber em todo o mundo. Estamos encantados por ver que até agora mais de 150.000 crianças participaram através da sua escola e ajudaram a passar às suas famílias conhecimentos que podem salvar vidas.”

Sheila Martins, Professora de Neurologia e Presidente eleita da Organização Mundial do AVC (WSO), que aprova e apoia a campanha FAST Heroes, afirmou: "Um em cada quatro de nós vai ter um AVC ao longo da sua vida, por isso, é uma questão proeminente que toca muitos de nós. Em todo o mundo, o AVC é a segunda causa de morte e a terceira causa principal de incapacidade. No entanto, o AVC é tratável. As pessoas que têm um AVC precisam de ter acesso a cuidados de alta qualidade o mais rapidamente possível, por isso, aumentar a consciência relativamente aos sintomas-chave é vital. As crianças podem ajudar a fazer a diferença, despertando o interesse da sua família mais alargada. O objetivo principal é ajudar a garantir que, quando o AVC atinge, os nossos pais e avós sobrevivam com as suas vidas intactas graças a um tratamento rápido e eficaz."

Após o sucesso do título do Guinness World Records, a campanha FAST Heroes continuará a recrutar novos professores e escolas enquanto trabalha para a sua missão de educar um milhão de crianças de todo o mundo sobre o AVC.