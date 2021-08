A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) desafiou os atores Jessica Athayde e Diogo Amaral, pais de Oliver de dois anos, para darem voz a duas personagens na primeira série de animação portuguesa, que tem como objetivo prevenir e combater a obesidade infantil.

As personagens Sushi e Yoga, dois super-heróis, ganham vida nas vozes de Jessica e Diogo, nesta série de animação inspirada no projeto “Heróis da Fruta”, que há mais de 10 anos previne a obesidade infantil nas escolas, promovendo o consumo de frutas e legumes nas quantidades diárias recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Adorei dar a voz à personagem Sushi e adoro o projeto Heróis da Fruta da APCOI. Hoje, mais que nunca, é fundamental formarmos os nossos filhos e incutirmos valores que se prendem com bons hábitos alimentares. Espero que este projeto ajude pais e filhos a serem mais saudáveis e que novos hábitos cheguem às casas de quem nos vai ouvir”, disse a atriz Jessica Athayde a propósito da sua participação.

Para o ator Diogo Amaral "Enquanto pai de duas crianças, poder dar a voz pelo projeto Heróis da Fruta é algo muito especial. Com o ritmo de vida atual, em que quase não temos tempo para nada, muitas vezes, esquecemo-nos do essencial, como a alimentação dos nossos filhos. Espero que esta ação da APCOI ajude a sensibilizar muitos pais e crianças e que as refeições fiquem mais coloridas.”

Mário Silva, presidente da APCOI explica que “a série surge da adaptação para um projeto de animação da iniciativa escolar Heróis da Fruta que, desde 2011, utiliza técnicas de storytellying nos materiais educativos disponibilizados gratuitamente às escolas, sendo protagonizados por um grupo de personagens-modelo que ganham superpoderes quando ingerem alimentos saudáveis de origem portuguesa, dando o seu exemplo positivo às crianças.”

Sem revelar ainda mais pormenores sobre esta nova série de animação feita em Portugal, a APCOI adiantou que a estreia está prevista para outubro, deste ano, para assinalar o 10.º aniversário do projeto escolar Heróis da Fruta.