Durante o período de confinamento, a amamentação e aleitamento materno foram temas que suscitaram muitas dúvidas entre as grávidas e recentes mamãs, por isso, um dos mais procurados nos eventos online das Conversas com Barriguinhas.

A pensar em todas as futuras mamãs, o tema “Amamentação e Aleitamento Materno: Como Extrair, Armazenar e Conservar o Leite” volta a estar disponível gratuitamente, no dia 11 de agosto, às 17h.

Saber como manter a produção de leite, conhecer e escolher a técnica de extração que mais se adequa a cada situação (manual ou mecânica), como armazenar, conservar e transportar o leite materno em segurança são algumas das principais questões que as mamãs vão poder ver respondidas por profissionais da área.

Esta é uma sessão do conjunto de 8 sessões incluídas no “Passaporte da Minha Gravidez”, uma iniciativa das Conversas com Barriguinhas que pretende disponibilizar aos futuros pais, durante o mês de agosto, as temáticas mais procuradas na gravidez.

Esta iniciativa junta marcas de puericultura e profissionais de saúde em sessões online gratuitas, a decorrer à terça e à quinta-feira, sendo apenas necessária a inscrição no site www.conversascombarriguinhas.pt.