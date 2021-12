A Associação Vegetariana Portuguesa acabou de lançar o conto infantil "Alice no País das Lentilhas", um livro para os mais pequenos, que retrata de uma forma divertida a descoberta de uma alimentação vegetariana e promove o respeito pelo ambiente e por todos os animais, num recontar divertido do clássico de Lewis Carol, onde as maravilhas são trocadas pelas leguminosas.

Criado pela Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) - uma organização sem fins lucrativos, em parceria com a editora Betweien, o conto tem prefácio do Pediatra Mário Cordeiro.

Apesar de a alimentação vegetariana nas crianças merecer cuidado e vigilância extra, conforme realça a própria Direcção-Geral de Saúde Portuguesa, o Pediatra assegura que “Crescer numa família vegetariana não deve ser olhado como algo suspeito, se a composição alimentar for equilibrada, garantindo à criança todos os requisitos para a sua saúde, o peixe e a carne não são de forma alguma obrigatórios”, conforme se lê no prefácio.

créditos: Editora Betweien

A história tem como protagonista a personagem Alice, a qual, tal como no conto original que serviu de inspiração, é uma criança de curiosidade inesgotável, mas em vez de explorar o país das maravilhas, descobre um outro mundo repleto de lentilhas, de cores verdes, vermelhas e castanhas, governado pela Rainha das Copas e o Rei das Hortas.

O livro é apresentado ao público no dia 11 de dezembro, pelas 15h00, no espaço Fundação Cidade Lisboa (Campo Grande), com a presença de Nuno Alvim e Ricardo Morais-Pequeno, membros da direcção da Associação e autores da história, Marisa Quaresma dos Reis, ex-Provedora Municipal dos Animais de Lisboa, Maria de Oliveira Dias, criadora do The Love Food e apresentadora do Veggie, e Andreia Pereira, da editora Betweien.

No Porto terá irá haver uma apresentação, no dia 18 de dezembro, pelas 11h00, no espaço Harmonia.