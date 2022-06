A obra foi adjudicada em reunião de câmara à empresa Ergovisa, Lda, por 484.739,27 euros (acrescidos de IVA), sendo o prazo de execução de 240 dias.

“Tendo em conta o estado degradado do edifício, que é composto por uma área com dois pisos e outra de rés-do-chão, o Município decidiu proceder a uma intervenção que permita melhorar as condições de salubridade e qualidade da infraestrutura”, explica a autarquia em comunicado.

A obra implica o tratamento, reparação e impermeabilização e pintura das paredes exteriores e Interiores, assim como a reparação e isolamento térmico do telhado e cobertura do edifício.

A intervenção naquela escola consiste também na sua ampliação e construção de novos sanitários para professores e funcionários.

Além de ser ampliada a área coberta do logradouro, o refeitório que atualmente ocupa uma área de cerca de 96 metros quadrados, passará a ter 203 metros quadrados, criando melhores condições para a preparação e condicionamento dos alimentos e serviço de refeições aos alunos.