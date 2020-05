1. Mochila Super Kid Capa Vermelha/Preta

Uma mochila com uma capa de super herói, na versão Batman ou Homem-Aranha, para que se sintam uns super miúdos onde quer que vão. O melhor de tudo é que eles vão gostar tanto que nunca mais terá de carregar as mochilas deles.

2. Candeeiro Projetor de Estrelas

O presente ideal para aquelas crianças que não gostam de dormir no escuro. Terão uma luz de presença e simultaneamente um quarto estrelado, para que adormeçam de forma tranquila e relaxada e tenham sonhos brilhantes.

3. Passeio em Família

Já sabemos que o melhor presente que podemos dar a uma criança é dedicar-lhe o nosso tempo, de preferência fazendo com ela algo que aprecia bastante. Neste Dia da Criança, porque não aproveitar para sair com as crianças e fazer uma atividade em família? Será de certeza um dos Dias da Criança mais memoráveis. Pode até aproveitar os vouchers SAPO e conseguir descontos numa visita ao Krazy World Zoo ou ao Portugal dos Pequenitos em Coimbra. Onde quer que vá, não se esqueça de cumprir sempre todas as regras de distanciamento social.

4. Matriosca de Madeira com Figuras de Animais

Uma alternativa aos brinquedos mais comuns, que surpreenderá e despertará a curiosidade das crianças. Estimula a imaginação e criatividade ao mesmo tempo que favorece a coordenação, concentração, motricidade e orientação espacial. Poderão ainda aprender mais sobre as características de diferentes animais, proporcionando momentos de diversão e aprendizagem entre crianças e adultos.

5. Tela Decorativa ou Álbum Digital

Porque não oferecer-lhes um álbum digital com fotografias dos momentos mais marcantes em família? Ou uma tela com a sua fotografia preferida para que recordem momentos divertidos ou até para que saibam qual o seu aspeto quando eram mais pequenos. O site Dreambooks oferece imensas opções e com os vouchers Sapo conseguirá um presente espetacular a um preço ainda mais espetacular.