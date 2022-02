O laboratório de tecidos e células estaminais BebéVida tem preparados até ao final de fevereiro novos workshops destinados aos casais que esperam a chegada do seu bebé.

As sessões online conduzidas por profissionais especializados terão a duração aproximada de uma hora e serão distribuídas pelos dias 18, 21, 22, 23, 24 e 25 de fevereiro ao final da tarde.

No dia 18, às 20h00, decorrem em simultâneo dois workshops, um dedicado ao tema “Transporte Infantil: Papás informados – Crianças seguras”, com a intervenção de Telmo Gabriel, especialista em sistemas de retenção infantil, e a outra sessão vai ser centrada nos “Desafios do casal perante a chegada do bebé”, contando com a participação da Enfermeira Sandra Evangelista, especialista em saúde materna e obstetrícia.

“Mitos na amamentação” é a temática a ser explorada no dia 21, às 18h00, com a ajuda da Enfermeira Cláudia Guerreiro, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai esclarecer as dúvidas das grávidas relativamente ao aleitamento materno.

No mesmo dia, mas às 18h30, realiza-se uma nova sessão com o mote “A hora da bruxa – O choro inconsolável dos bebés”, em que a Enfermeira Adelaide Martins, especialista em saúde materna e obstetrícia vai ajudar a esclarecer o que pode estar na origem do choro intenso do bebé, bem como conselhos para lidar da melhor forma com essas situações.

“O regresso a casa – o que preparar e como” e “Desafios da amamentação” são as temáticas dos workshops que vão acontecer em simultâneo no dia 22 de fevereiro, às 18h00, com o contributo da Enfermeira Telma Cabral e da Enfermeira Carla Valente, respetivamente, ambas especialistas em saúde materna e obstetrícia.

Por sua vez, nos dias 23, 24 e 25, entre as 18h00 e as 19h00, será a vez de outros três workshops com os temas “Cuidados ao recém-nascido”, “Medos na gravidez, parto e pós-parto” e “Manual SOS das Cólicas”.

A Enfermeira Sónia Mendonça, especialista em saúde materna e obstetrícia, o Enfermeiro/parteiro Jô Eduardo Andrade, especialista em aleitamento materno, saúde materna e obstetrícia, e a Enfermeira Teresa Coutinho, especialista em saúde materna e obstetrícia e ainda instrutora de massagem infantil, são os profissionais convidados a conduzir respetivamente cada uma das sessões de forma a esclarecer as principais questões dos futuros papás.

A segunda quinzena de fevereiro será também marcada pela realização de experiências “Eco My Baby” em diversas localidades do país. Tratam-se de sessões de ecografias 3D/4D destinadas a grávidas a partir das 17 semanas de gestação.

As mesmas serão realizadas em locais como: Porto (dias 16 e 17), Vila do Conde (16), Fátima (17), Batalha (18), Cascais (19), Fafe (19 e 20), Castelo Branco (23), Évora (23), Rio Maior e Lamego (ambas no dia 24).

A participação nos workshops e nas sessões de ecografias é totalmente gratuita, bastando efetuar inscrição prévia no site da BebéVida.