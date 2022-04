“Amamentação” é o mote do 3.º ciclo temático da Academia Mamãs Sem Dúvidas, composto por três aulas online e gratuitas, que se vão realizar nos dias 5, 12 e 19 abril, às 19h00.

Destinadas a futuras mamãs, as sessões vão contar com a presença de especialistas para ajudarem a esclarecer as mais diversas questões ligadas à amamentação.

No dia 5 de abril, a aula vai ser centrada nas “Vantagens da Amamentação”, com a intervenção da Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde infantil e pediatria.

“Mitos da Amamentação” é a temática que vai ser abordada no dia 12 de abril, em que a Enfermeira Carla Duarte, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai desmitificar receios inerentes ao ato de amamentar.

A última das três aulas acontece no dia 19 de abril, sendo dedicada à “Conservação do Leite Materno”, com o contributo da Enfermeira Carmen Pacheco, também especialista em saúde materna e obstetrícia.

As grávidas poderão participar de forma totalmente gratuita nas aulas que desejarem, sendo apenas necessário inscreverem-se no site da Mamãs Sem Dúvidas.

Esta é mais uma iniciativa que tem como intuito reforçar o apoio a futuras mamãs na desafiante e especial jornada que é a maternidade.