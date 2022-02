A saúde oral desempenha um papel fundamental no bem-estar do nosso corpo. Na mulher, este cuidado deve ser particularmente especial em algumas fases da sua vida, como é o caso do período da gravidez.

Estar grávida é sinal de saúde e, por isso, não é esperado que uma pessoa que por norma é saudável, se possa deparar nesta fase com problemas deste foro.

A prevenção é a palavra de ordem, o que significa que bastam simples cuidados para evitar problemas que possam ser irreversíveis. Começamos primeiro por alertar que quando a mãe sabe que está gravida deve ser feito um check-up completo para se conseguir ter a higiene oral ideal, mas, acima de tudo, o mais importante é saber mantê-la durante a gravidez.

Muitas mamãs podem não o relacionar, mas existe uma relação direta entre as alterações hormonais durante a gravidez e a acumulação de placa bacteriana e surgimento de doenças gengivais. Assim, este é um período que a mãe deve cumprir certas regras para se proteger a si, mas também ao bebé.

Quando a saúde oral é negligenciada, há o risco de desenvolver alguns problemas para a mãe (tal como referido anteriormente), mas também para o feto, para os quais a equipa de Higienistas Orais do Instituto de Implantologia alerta:

- Parto permaturo;

- Bebé com baixo peso à nascença;

- Pré-eclâmpsia;

- Ulcerações do tecido gengival,

- Gengivite;

- Secura da boca;

- Erosão dentária.

Todos os tratamentos considerados menos invasivos, tal como uma consulta de higiene oral, podem e devem ser continuados durante a gravidez.

Apesar do mito afirmar que grávidas não devem ir ao dentista até ao nascimento do bebé, encorajamos a consultas regulares de Higiene Oral - o indicado é mesmo de 3 em 3 meses. Já os procedimentos que possam ser mais invasivos, devem ser adiados até ao nascimento do bebé.

Lembremo-nos sempre: a gravidez é um momento muito especial na vida de uma mulher a nível emocional, mas também a nível físico. Significa isto que causa bastantes mudanças no corpo, inclusive na boca.

Texto: Dr. Fábio Calvo, Higienista Oral no Instituto de Implantologia