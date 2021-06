Uma das maiores preocupações das grávidas em relação aos cuidados corporais são as estrias de gravidez, preocupação essa que fica ampliada pelo facto de estarmos praticamente a entrar em época de praia.

Neste sentido, a Weleda, produtos de cosmética, higiene e bem-estar naturais, traz-lhe algumas informações que a poderão ajudar a evitar ou controlar as estrias neste período tão importante para a mulher e o seu corpo.

O que são as estrias de gravidez e como são criadas

Durante a gravidez, as hormonas fazem com que o tecido conjuntivo se torne mais solto para que a pele se possa expandir e adaptar ao bebé em crescimento.

Esta alteração provoca frequentemente que o interior do tecido se torne mais fluído, enquanto a superfície da pele se torna mais seca. As fibras de colagénio são sujeitas a forte pressão, especialmente na zona do ventre, mas também nas coxas, nádegas e seios.

Se estas fibras não forem suficientemente elásticas, quebram-se e aparecem estrias sob a forma de uma ampla linha vermelho-violeta, semelhante a uma cicatriz.

Na primeira fase, as estrias aparecem como linhas rosadas. Com o passar do tempo, tornam-se linhas brancas que são mais complicadas de remover. Podemos torná-las menos visíveis, mas é muito difícil para elas desaparecerem completamente.

No caso das estrias, o mais importante é a prevenção.

Como prevenir as estrias durante a gravidez

É importante que preparemos as fibras da pele para evitar a sua rutura, para isso não só é necessário hidratar a pele. Como também fornecer nutrientes para fortalecer e aumentar a elasticidade das fibras.

Assim, é importante aplicar produtos próprios duas a três vezes ao dia, juntamente com uma massagem nas zonas mais sensíveis:

- Abdómen: massajar suavemente com as duas mãos, fazendo movimentos circulares.

- Seios: massajar com movimentos circulares desde a parte da frente até à zona das costelas.

- Coxas/pernas: massajar com movimentos circulares a zona das coxas de baixo para cima, e massajar os músculos das pernas com as duas mãos em círculos ligeiramente opostos desde a virilha até ao joelho.

Na altura de escolher qual o produto a aplicar, é importante perceber se o mesmo é indicado para utilizar durante a gravidez. O óleo de massagem para estrias da Weleda é 100% natural, formulado com ingredientes bio, nutre e ajuda a melhorar visivelmente a suavidade da pele.

Com um delicado óleo de amêndoa e extratos biológicos de arnica, a massagem regular com este óleo ajuda a prevenir o aparecimento de estrias melhorando a elasticidade e a firmeza da pele. Ao fim de 4 meses de utilização, os resultados são uma pele 77% mais lisa e elástica.