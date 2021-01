Existem diversos fatores que podem favorecer o aparecimento de psicose pós- parto como genéticos, que englobam a vulnerabilidade familiar, um possível subtipo genético de doença bipolar

A psicose pós-parto caracteriza-se por ser uma doença mental grave, rara, de início súbito após o parto, podendo surgir com euforia, tristeza, ideias delirantes, alucinações, perplexidade e confusão mental.

Fatores de risco

Existem diversos fatores que podem favorecer o aparecimento de psicose pós-parto como genéticos, que englobam a vulnerabilidade familiar, um possível subtipo genético de doença bipolar e a presença de um gene suscetível no cromossoma 16.

Quanto aos riscos obstétricos destacam-se o facto de ser um primeiro filho, as complicações obstétricas na gravidez e parto, cesariana, recém-nascido do sexo feminino e parto pré-termo.

A privação do sono no parto e pós-parto imediato é um fator desencadeante de psicose pós-parto, assim como as alterações hormonais. Falta ainda evidência científica para avaliar o impacto dos fatores psicossociais.

Deve-se assim apostar na avaliação individualizada do risco, na identificação precoce das mulheres em risco e na melhoria do tratamento da doença, não deixando de fazer o rastreio dos fatores de risco, entre os quais se inclui a doença bipolar, um familiar de 1º grau com doença bipolar ou psicose pós parto. A perturbação de humor e a história familiar de psicose pós-parto aumenta em 50% o risco de desenvolver a doença.

Avaliação do risco

A avaliação do risco em consulta pré concecional pressupõe, nos casos em que o mesmo é aumentado, um plano individualizado de cuidados.

Caso seja da vontade da doente, a família pode estar envolvida no processo de tomada de decisão da intervenção a iniciar, devendo-se evitar sempre atitudes paternalistas, não deixando de explorar e considerar valores e expectativas da doente. E, inevitavelmente, discutir SEMPRE o risco de mal formações fetais decorrente da possível utilização de alguns fármacos.

A tendência para catalogar todos os episódios pós-parto como depressão pós-parto compromete o cuidado prestado a estas doentes e tem consequências dramáticas na mãe e no bebé. A psicose pós-parto é uma emergência psiquiátrica e obstétrica (1 em 1000 nascimentos) e é preciso ter em conta que 50% destas mulheres não têm história de doença psiquiátrica prévia.

A Psiquiatria Perinatal é uma área de conhecimento desenvolvida na última década, que tem como objetivo a identificação, o acompanhamento e o tratamento das doenças psiquiátricas que surgem durante a gravidez, a amamentação e o puerpério. Esta subespecialidade da Psiquiatria promove também o acompanhamento de mulheres com patologia psiquiátrica prévia que engravidam ou planeiam engravidar.

As causas e consequências

A doença mental perinatal compromete cuidados pré-natais, aumenta o risco de complicações obstétricas, assim como da automedicação e do consumo de substâncias. Põe em causa também a interação mãe-bebé, podendo levar ao suicídio e infanticídio.

Contudo, ainda se mantém como um assunto tabu, existindo 7 em cada 10 mulheres que escondem ou desvalorizam a gravidade da sua doença mental perinatal.

As causas para esta atitude são diversas: negação, estigma, falta de serviços especializados, pouca informação sobre doença mental e receio de ficar sem o bebé. Esta é uma realidade que é preciso mudar, já que mais de uma em cada 10 mulheres desenvolvem uma doença mental durante a gravidez ou no primeiro ano após o parto.