Os comportamentos de sucção não nutritiva - chuchar no dedo ou usar chupeta - surgem de um reflexo que nasce com o bebé, sendo essencial para que possa alimentar-se. É frequente até que este hábito surja ainda antes do nascimento, no período de vida intra-uterina. No entanto, este reflexo, que é inato e fundamental para a sobrevivência do bebé, torna-se muitas vezes um hábito aprendido, que transmite uma sensação de bem-estar e segurança, com um efeito calmante para a criança.

Com o crescimento, a maioria das crianças, desenvolve outras estratégias de auto-consolo e abandona espontaneamente o hábito de chuchar, seja no dedo, seja na chupeta. Quando continuado, principalmente se persistente até à idade de erupção da dentição definitiva, este hábito poderá ter efeitos negativos no desenvolvimento harmonioso da boca e dos dentes.

Os efeitos do uso prolongado

Vários estudos demonstram que o uso prolongado de chupeta ou o hábito de chuchar no dedo aumenta o risco de efeitos negativos no crescimento adequado das estruturas oro-faciais, podendo afectar o desenvolvimento da boca e do palato (céu da boca) e condicionar também alterações no posicionamento dos dentes.

De acordo com estudos efetuados, parece haver algumas diferenças entre o chuchar no dedo ou na chupeta em relação ao tipo de alterações oro-faciais que condicionam.