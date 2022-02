A Zippy antecipa a chegada à primavera com uma nova coleção inspirada nos nativo-americanos e em tendências boho chic: a coleção People of Earth.

As novas propostas apostam em cores quentes, peças de ganga, mas também detalhes cuidados com bordados e franjas – sempre marcadas por motivos étnicos. A coleção está disponível para bebé, menino e menina.

Nas peças para bebé menina, os motivos em 3D, casacos tricotados e com franjas nas mangas e nas costas e jacquards étnicos são a forte aposta. Em todas as peças, primam soluções que facilitam a hora de vestir.

As meninas vão poder criar looks com camisolas, calças e até ponchos coloridos com crochets elaborados à mão. Destacam-se os detalhes com franjas e missangas, bem como apontamentos como as mangas em balão. As peças são maioritariamente elaboradas com felpas e algodão elastano em tons rosa, para o maior conforto das crianças.

Os hoodies, calças de ganga e calçado permitem envolver também os meninos nesta vibe. Destacam-se os modelos de ténis disponíveis com bordados, bem como os estampados e tingimentos disponíveis em várias peças

As tendências Boho Chic ganharam força desde os anos 60 e 70 e são fruto da influência de vários estilos e contextos – nomeadamente a cultura hippie –, mas também combinam inspiração étnica e nativo-americana. O resultado é um estilo que prima pelos bordados, estampados, peças mais artesanais e peculiares.