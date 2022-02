Um dos maiores desafios da paternidade é saber o momento ideal para retirar as fraldas do bebé sem lágrimas, pressões ou frustrações. Antes de aprender o caminho para a casa de banho, a criança vai sujar a roupa, a cama e até mesmo o tapete, ou o sofá.

E muitas são as questões que surgem na cabeça: será que já tem idade? Bacio ou sanita? Deixo de lhe dar líquidos à noite? E nas viagens de carro, volto a pôr a fralda por causa dos descuidos? Mas para ajudar neste processo, Miriam Gonçalves, psicóloga clínica, escreveu "Não quero Fraldas".

Dividido em duas partes distintas, a primeira tem como objetivo ensinar um treino correto do bacio, este livro escrito de forma simples e clara pela psicóloga clínica e especialista em enurese (chichi na cama) Miriam Gonçalves, será um salva vidas para pais e cuidadores.

A segunda parte é dedicada à Enurese, uma condição que afeta mais de 80 mil portugueses dos quatro aos 14 anos. Por vezes, a enurese arrasta-se até à idade adulta limitando muito a vida pessoal e até profissional de quem sofre dela.

Este livro dá dicas e conselhos profissionais de como acabar com a enurese, bem como uma explicação precisa e científica do que é e como acontece. Com anos de experiência, formação e investigação, a autora encontrou os melhores métodos para conseguirem noites secas e tranquilas.

Para que o treino seja ainda mais eficaz e divertido, o livro tem um QR Code com acesso a uma tabela de recompensas e um diploma de «criança crescida» para entregar no final do treino do bacio.