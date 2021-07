Por cada peça vendida da nova coleção, 5€ destinam-se a ajudar a associação de solidariedade social a construir a Casa Nova, em Benfica.

Esta nova casa de prestação de cuidados especiais, construída no âmbito da campanha "Dê casa ao coração", materializa a vontade de dar casa e aconchego a bebés e crianças com doenças crónicas ou agudas que necessitam de cuidados especiais.

A Maria Concha decidiu apoiar este projeto ao apresentar a "Caring Collection", sob curadoria de Tânia Martins. Ideal para os dias quentes de verão, com tecidos leves e frescos, esta coleção foi criada a pensar no conforto dos mais pequenos.

Veja aqui a "Caring Collection" de Maria Concha:

A marca inspirou-se no melhor que a estação tem para oferecer: passeios à beira mar, piqueniques nos jardins, sestas à sombra das árvores e as muitas brincadeiras com a família e amigos.

Uma coleção constituída por 4 peças, com design e produção nacional: jardineiras para menino e menina (dos 18M aos 6A); vestido (dos 2A aos 8A) e camisa capuz (dos 2A aos 12A). Criadas com tecidos de qualidade, como o algodão orgânico e linho, primam pela versatilidade e delicadeza.

Todas as peças são feitas à mão, com atenção a todo o detalhe. Tons neutros e suaves, como o beije e branco destacam-se nesta colaboração especial, que uniu a marca a esta nobre causa.

O amor e dedicação das costureiras da Maria Concha em cada ponto que dão contribuem agora para ajudar a dar colo, carinho e casa aos bebés e crianças que mais precisam. Para elas, será construída uma nova casa, feita de muitos berços e de muitas ajudas, à qual a Maria Concha se quis juntar para fazer a diferença.

Numa altura em que a solidariedade deve, mais do que nunca, fazer parte do dia a dia, a Maria Concha e a Ajuda de Berço contam com o contributo dos portugueses para continuar a colorir e alegrar a vida de muitas crianças.

Esta coleção está disponível na loja online da marca.