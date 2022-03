Numa altura em que a seca assola o nosso território, todos devemos ter consciência da importância de poupar água, prevenir os incêndios e proteger a floresta. Estes livros celebram os grandes e os pequenos gestos de amor para com as árvores que nos dão sombra, oxigénio e paz.

Desafiam-nos com curiosidades e jogos na natureza, explicam o ciclo da vida, revelam universos poéticos. Ensinam-nos que é preciso cuidar da árvore e nunca perder de vista a floresta.

Livros com raízes, folhas e rebentos

Caderno (da Natureza) do Bicho do Mato

créditos: Booksmile

Diana Oliveira desafia as famílias a tirar partido das experiências ao ar livre e do contacto com a natureza, os animais, as plantas, as formações naturais. Com fantásticas ilustrações e com muitas informações úteis e práticas, este guia convida a partir à aventura mesmo à porta de casa: no quintal, na floresta ou mais além.

Ciclos da Natureza 1: A Viagem da Sementinha

créditos: Booksmile

O que será que acontece à bolota quando cai no chão? Este livro acompanha a viagem de uma semente desde que cai da árvore até germinar no solo, dando origem a uma nova árvore!

O Clube dos Cientistas 5: Perigo na Floresta

créditos: Booksmile

Um programa na natureza em família acaba por transformar-se num pesadelo quando todos acabam perdidos na floresta. Todos, menos o Chico, que parecia adivinhar que algo terrível ia acontecer. E ao cair da noite, deflagra um incêndio. A ciência ao serviço do ambiente, numa história que alerta para o perigo dos incêndios e a importância de proteger a floresta.

Viva a Natureza! 4: As Árvores

créditos: Booksmile

A coleção Viva a Natureza! incentiva as crianças a interagir com a natureza e a descobrir o mundo à sua volta. Atividades muito acessíveis, que permitem uma aprendizagem prática dos conceitos apresentados. Ilustrações simples e criativas, com explicações muito claras sobre os diferentes temas.

À Descoberta da Floresta

créditos: Fábula

Guia com jogos divertidos, dicas valiosas sobre como proteger a floresta, e informações sobre o que fazer em caso de emergências. Explica como construir um abrigo, fazer nós especiais, preparar uma fogueira e até conseguir obter água a partir da tua urina! Também diz o que não fazer: desde comer cogumelos venenosos a atear um fogo florestal.

A Árvore Em Mim

créditos: Fábula

Um retrato luminoso e poético da força que há dentro de cada um de nós e da nossa ligação ao mundo natural, através da bela metáfora daquilo que as pessoas e as árvores têm em comum: raízes, seiva, ramos e rebentos. Escrito e ilustrado pela premiada autora de O Livro dos Erros, entre outros títulos.

Começa numa Semente

créditos: Fábula

Uma história poética, com uma mensagem de vida e crescimento. Vencedor do prestigiado prémio Margaret Mallett (Não-ficção infantil). Excelente cuidado gráfico e encadernação.

Sê uma Árvore!

créditos: Fábula

Uma maravilhosa celebração da Natureza em forma de verso, que faz o paralelo entre as árvores e as pessoas e entre as florestas e as comunidades humanas. Mostra de que forma nos podemos inspirar nas árvores para sermos pessoas melhores. As páginas finais incluem uma nota da autora, dicas para a proteção da floresta e o apoio à comunidade, informação detalhada sobre as partes constituintes de uma árvore, e ainda sugestões de sites e de leituras adicionais.

Olha o Que Encontrei na Floresta

créditos: Lilliput

Uma incrível aventura ao ar livre para descobrir tesouros da natureza, como pinhas que abrem e fecham, sementes em forma de helicóptero ou folhas que parecem feitas de renda… Com ilustrações belíssimas e divertidas, e textos curtos e simples, estão repletos de factos incríveis sobre as maravilhas da natureza.