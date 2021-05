Efeméride assinalada pela primeira vez em 1950 por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de chamar a atenção para os problemas que os meninos de então enfrentavam, o Dia Mundial da Criança veio reconhecer que todas, independentemente da raça, cor, religião, origem social ou país de origem, têm direito a afeto, amor e compreensão, alimentação adequada, cuidados médicos, educação gratuita, proteção contra todas as formas de exploração e um clima de paz e fraternidade.

A ONU celebra-o a 20 de novembro, dia em que, no ano de 1959, foram aprovados, pela assembleia-geral desta organização internacional, os Direitos da Criança. Na mesma data, mas em 1989, foi adotada pela instituição, a Convenção dos Direitos da Criança, documento que Portugal ratificou a 21 de setembro de 1990. No nosso país, o Dia da Criança é festejado a 1 de junho mas, no fundo, todos os dias são dias dos mais pequenos. Independentemente do calendário, mime os seus miúdos com as nossas sugestões.