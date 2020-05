O que não nos faltam são ideias para pores em prática no papel. A ambar junta-se ao Sapo Lifestyle para trazer uma atividade semanal que vai desafiar a tua criatividade.

Todas as segundas-feiras prepara-te para uma aventura artística em família.

Diverte-te a brincar com os teus novos gelados que não derretem! E só vais precisar de alguns materiais básicos.

Materiais:

- Caixa de ovos, tinta, pincel, cartolina bege, cola.

Passo-a-passo:

1. Corta um compartimento da caixa ovos e pinta-o com as tuas cores preferidas para recriares as tuas bolas de gelado preferidas.

2. Forma um cone com a cartolina e cola as extremidades.

3. Cola a tua bola de gelado ao cone.

4. Diverte-te a fazer vários gelados com sabores diferentes!