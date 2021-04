Vais poder voar sem sair de casa!

Materiais:

- Garrafa de plástico, marcadores, cartolina, cola, tesoura

Passo-a-passo:

1. Envolve a garrafa de plástico em cartolina. Esta é a base do teu avião. Desenha vários detalhes como as janelas.

2. Recorta as asas e parte traseira do avião na cartolina. Cola estas peças no avião.

3. Faz dois rolos com a cartolina e cola-os por baixo das asas do avião.

Estás pronto para levantar voo e dar asas à tua imaginação!

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar @ambarideiasnopapel e partilha connosco as tuas obras finais.