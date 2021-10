Para os pequenos exploradores que adoram observar a natureza e os animais temos a sugestão perfeita: uns binóculos com as cores do arco-íris!

É uma ótima atividade para fazer com os mais novos e despertar a sua curiosidade.

Vais precisar de:

- Cartolina Cores Ambar School;

- Dois rolos de papel,

- Fio;

- Fita-cola;

Passo a passo:

1. Começa por juntar os dois rolos de papel e cola-os com fita cola.

créditos: ambar

2. Corta tiras de cartolina coloridas com as cores do arco-íris.

3. Agora enrola-as à volta dos rolos e cola-as com fita cola. Continua a fazer este processo com cada cor do arco-íris.

créditos: ambar

4. Pega numa fita ou fio e cola-a ao interior dos rolos de papel higiénico para que possas colocar os binóculos à volta do pescoço.

créditos: ambar

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.