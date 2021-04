Brincar aos teatros nunca foi tão divertido!

Materiais:

- 4 tampas de plástico, 2 rolos de papel higiénico, cartolina, marcadores, super cola, tesoura, 1 palhinha de plástico, fio de lã, pauzinho de madeira

Passo-a-passo:

1. Começa por criar a cabeça do teu unicórnio. Corta 1 rolo de papel higiénico ao meio, pinta os olhos e bochechas. Recorta as orelhas e o corno na cartolina e cola à cabeça.

2. O segundo rolo de papel vai ser o corpo do unicórnio. Recorta da cartolina a cauda e outros pormenores que queiras acrescentar ao corpo.

3. Corta a palhinha de plástico em 5 partes que vão ser as 4 patas e o pescoço. Cola 1 tampa de plástico a cada palhinha para criar os pés do unicórnio. Junta tudo ao corpo e cabeça com a super cola.

4. Enrola os dois fios de lã à volta do pauzinho de madeira e cola a outra ponta do fio ao corpo e cabeça do teu unicórnio.

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar @ambarideiasnopapel e partilha connosco as tuas obras finais.