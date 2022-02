Da roupa do bebé à roupa que a mãe precisa, da mantinha ao ovo ou do biberão às fraldas... são muitas as preocupações de compra que as mães têm na etapa da maternidade.

Tendo em vista ajudar as futuras mães a preparar com tempo, tudo aquilo que precisam de colocar na mala de maternidade, a La Redoute sugere uma lista de produtos que pode ir assinalando à medida que vai comprando.

Organização e antecipação são as palavras de ordem nesta fase tão especial da vida dos futuros pais

Num momento inicial, a preocupação, que surge na mente de uma futura mãe, é a compra dos produtos que devem estar na e todo o enxoval.

Não menos importante nesta lista de essenciais são os artigos de : capas de edredon, almofadas de amamentação, luz de presença, tapete de atividades ou mesmo um parque modulável onde o bebé pode ficar em segurança.

Se está a poucos meses de ser mãe e tudo o que ambiciona é ter uma gravidez serena, com muito descanso e perto da família, a La Redoute ajuda com os essenciais para o seu bebé.