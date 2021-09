As crianças têm sempre muita energia e curiosidade, essencialmente nos primeiros anos de vida, o que os torna mais suscetíveis a acidentes. Assim, é essencial saber como evitar determinados contratempos e como prestar os melhores cuidados quando os incidentes acontecem.

Por isso, a Mamãs e Bebés organizou uma MasterClass que irá ajudar todas as grávidas a saberem o que fazer nestas situações. A sessão irá decorrer no dia 15 de setembro, às 18h00, em formato online e é totalmente gratuita.

Sob o mote “Primeiros Socorros ao Recém-Nascido”, Heloísa Ferreira, Enfermeira na área da Saúde Materna e Obstetrícia, guiará esta sessão dedicada à partilha de conhecimentos sobre como evitar os contratempos e gerir os incidentes. Depois desta sessão, todos os papás estarão preparados para prestar os melhores primeiros socorros nos primeiros imprevistos que afetam a vida dos seus bebés.

A MasterClass tem também como objetivo ajudar as futuras mamãs a saberem quais os nutrientes que não podem mesmo faltar na sua própria alimentação.

Na sessão que se segue “Os nutrientes essenciais na alimentação de todas as grávidas”, Carla Gomes, Nutricionista, irá apresentar a função de cada nutriente e a sua importância no desenvolvimento do bebé. As grávidas também descobrirão quais os alimentos onde encontrarão os melhores nutrientes e como os poderão inserir na sua rotina alimentar.

A sessão terminará com um pequeno debate, onde todas as participantes poderão partilhar as suas experiências e ver esclarecidas todas as dúvidas em relação à necessidade de saber prestar os primeiros socorros e aos cuidados com a sua alimentação.