A erupção dos primeiros dentes nos bebés é sempre uma altura especial para toda a família, mas também um período em que surgem muitas dúvidas acerca dos cuidados a ter com a saúde oral dos mais pequeninos. Neste sentido, venho esclarecer algumas das questões que os pais mais colocam no meu dia a dia em consulta, assim como deixar algumas dicas e conselhos práticos, com o objetivo de descomplicar esta fase do desenvolvimento das crianças.

1. Quando devo levar o meu bebé ao médico dentista?

De acordo com a American Dental Association, a primeira visita ao médico dentista deve acontecer no espaço de seis meses após a erupção do primeiro dente ou durante o primeiro ano de vida do bebé. Esta consulta deve ser realizada, preferencialmente, por um médico dentista especializado no atendimento de crianças – o odontopediatra.

2. Com que idade nasce o primeiro dente de leite?

O primeiro dente de leite é o incisivo central inferior e pode surgir entre os 4 e os 14 meses de idade do bebé. A dentição de leite é composta no total por 20 dentes, essenciais ao correto desenvolvimento do bebé, nomeadamente no que respeita às funções de mastigação e fala.

A idade de erupção dos primeiros dentes pode diferir bastante entre crianças, uma vez que cada uma tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. No entanto, há uma cronologia expectável na erupção dos primeiros dentes, pelo que deve existir sempre um acompanhamento regular pelo odontopediatra para garantir que está tudo bem.

3. Quais os sintomas da erupção dentária?

Os sintomas mais frequentes do aparecimento dos primeiros dentes são: aumento da produção de saliva, perturbação do sono, diarreia, febre de baixa temperatura e irritabilidade do bebé. Na boca do bebé pode ser visível um inchaço na gengiva (edema), uma coloração avermelhada (eritema) à volta do local de erupção e a gengiva esbranquiçada no sítio onde vai aparecer o primeiro dentinho.

4. Como aliviar os sintomas da erupção dos primeiros dentes?

Uma das estratégias mais populares para ajudar com o alívio destes sintomas passa pela utilização de mordedores de silicone, que podem ser colocados no congelador, pois a sensação de frescura vai trazer também algum alívio ao bebé. Em alternativa, podem ser oferecidos palitos de fruta ou vegetais também frescos, que são uma opção alimentar saudável, promovendo ao mesmo tempo a estimulação da gengiva e auxiliando a própria erupção dentária. Outra excelente opção são os gelados de leite materno. A massagem gengival com uma dedeira ou escova de silicone é também uma ótima ferramenta para diminuir o desconforto do bebé.

Por vezes, pode estar indicada a utilização do gel de primeiros dentes ou mesmo medicação antipirética, no caso de existir um quadro febril persistente. Porém estas medidas são aplicadas em situações específicas e sempre com indicação e acompanhamento médico.

5. Qual a melhor escova e pasta de dentes para o bebé?

Quando nasce o primeiro dente, deve ser iniciada a rotina de higiene oral do bebé, que consiste na escovagem dos dentes pelo menos duas vezes por dia, com uma pasta de dentes fluoretada, sendo uma das vezes após a última refeição.

A escova para os primeiros dentes deve ter as cerdas muito macias, uma cabeça pequena e o cabo longo ou redondo, para que os pais consigam realizar a escovagem corretamente. A pasta de dentes a usar deve conter 1000 ppm de flúor na sua composição (ver no rótulo) e ser aplicada na escova na quantidade de um grão de arroz cru. Com o crescimento do bebé, a quantidade de pasta a colocar na escova vai aumentando, de acordo com as indicações do odontopediatra.

Não esquecer de trocar a escova do bebé pelo menos a cada três meses.

É importante perceber também que o desenvolvimento dos mais pequeninos não é todo igual, pelo que é muito importante uma avaliação individualizada, por um profissional especializado. Se tiver dúvidas, discuta-as com o odontopediatra para que esta fase dos primeiros dentes seja menos desafiante e mais tranquila.

Um artigo de Inês Marques Mateus, médica dentista dedicada a Odontopediatria na Clínica CUF Medicina Dentária Braamcamp e no Hospital CUF Torres Vedras.