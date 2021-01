Renae Cote começou a desenhar roupas para bebé depois que se deparou com um problema real. Não conseguia encontrar nada macio o suficiente para o seu bebé usar durante as visitas ao médico.

Depois de muitos meses a testar roupas para bebés de fabricantes, os produtos da Renae Cote começaram a ganhar notoriedade entre a indústria. Foi então que criou a marca Pristus, que atualmente é conhecida por ajudar as mães a deixarem o bebé mais confortável e feliz.

Assim, e pela primeira vez, Renae Cote criou toda uma linha de produtos para os mais pequeninos a partir das peças preferidas do seu próprio bebé.

A roupa para andar por casa é feita de materiais mais macios do que a própria lã, no sentido de tornaram adicionalmente as visitas ao pediatra mais fáceis. Também há peças feitas de tecido mais grosso para que as mães não tenham de adicionar camadas de roupa ao bebé enquanto andam por casa. A coleção Coco também inclui casaquinhos de malha macios.

As peças vêm em diversas cores, como azul navy, coral e brancos.

Cada item de roupa individual tem o seu próprio nome. Por exemplo, "The Sophia" (Conjunto de moletons e calças com textura), "The Timothy" (camisolas com capuz), "The Blake" (casacos de malha) ou o "The Taylor", o conjunto de camisola e calças para levar à consulta do médico.

A coleção será vendida exclusivamente no site Pristus.com.