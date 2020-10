A sua amiga, prima ou irmã vai ser mãe brevemente e ainda anda às voltas com o presente? Não vale a pena complicar quando a solução reside em algo simples: packs de roupas para bebé.

Práticos e funcionais, mas cheios de estilo, vão, com certeza, dar muito jeito e fazer a diferença nos primeiros meses de vida.

Além do design das peças, a coleção H&M para bebé tem várias propostas onde a qualidade e conforto estão garantidos.

Looks casuais e divertidos

As roupas para recém-nascidos são sempre uma perdição e o presente de eleição para a maioria. Mas na hora de ir às compras é fácil ficar confuso com a grande oferta disponível nas lojas. Para facilitar a escolha no momento de ir às compras, opte por vestuário simples e sem grandes adornos que possam incomodar o bebé.

No entanto, simplicidade não significa roupas completamente sem design ou todas da mesma cor. Há opções que proporcionam looks casuais, mas divertidos.

Nesta coleção poderá encontrar conjuntos compostos por 3 peças (que podem ir desde bodies+calças+fita para o cabelo ou gorro) ou de 2 peças (com camisola de manga comprida e calças), sendo que estão disponíveis com padrões divertidos e em várias cores.

Tem ainda a opção do conjunto polar, com peças quentinhas mesmo a tempo das temperaturas mais frias que estão prestes a chegar, composto por um casaco de capuz e calças em tecido polar macio de poliéster reciclado.

Para dar aquele toque final ao look, recomenda-se o pack de 3 lenços triangulares em duas camadas de jersey de algodão macio.

Funcionalidade, conforto e qualidade

Quando pensamos em presentes para um recém-nascido, queremos acima de tudo que este seja seguro e de qualidade. Não vale a pena complicar, especialmente para os pais de primeira viagem.

A primeira coisa a ter em mente é o conforto. Uma vez que os recém-nascidos têm a pele extremamente sensível e que pode reagir ao tecido, certifique-se que compra roupas macias e arejadas.

Uma das vantagens é que toda a coleção é feita de algodão 100% orgânico: um material sustentável que protege a pele do bebé e que os pais podem vestir sem ter necessidade de lavar primeiro.

Outro dos aspetos a ter em conta na hora de comprar um presente é a funcionalidade da peça. Fáceis de vestir e despir, os packs para recém-nascido e bebé foram desenhados para facilitar a vida aos pais nas mudas de roupa, que ocorrem várias vezes ao dia. Evite peças com muitos botões ou fechos.

E não se esqueça que presentemente a H&M tem Promoções Especiais presentes nas lojas e online.

Uma ótima altura para comprar aquele presente tão desejado.