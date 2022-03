O eczema atópico é uma reação ao excesso de sensibilidade e aparece principalmente na parte lateral do rosto. A pele irrita-se, descama com facilidade, dando comichão, devido à secura cutânea.

Weleda, marca de cosmética 100% natural certificada, acaba de lançar a sua última novidade: um novo pack que inclui o Leite Corporal e o Creme facial da linha Malva Branca. O duo perfeito para cuidar toda a pele atópica, não só do bebé, mas também dos adultos.

O ingrediente estrela é a Malva Branca, uma planta com um poder curativo assombroso, que cresce em zonas de costa. É capaz de aguentar as mais altas temperaturas e a seca, já que guarda no seu interior uma substância gelatinosa que a ajuda a não secar.

Esta mesma função, consegue cuidar, reparar e proteger a pele mais sensível, mantendo a sua hidratação ao mesmo tempo que melhora o seu aspeto.

O porquê da Malva Branca ser benéfica para uma pele atópica?

Tem como função principal atuar como se fosse uma barreira protetora natural e faz com que a pele se desenvolva da maneira mais saudável possível.

É essencialmente nas raízes, onde esta planta contém uma alta concentração em mucilagem que, tem propriedades calmantes, emolientes, protetoras e hidratantes.

E consegue aliviar os problemas característicos da pele atópica, como a comichão.

Pack de Malva Branca

Esta última novidade está composta por produtos chave para cuidar, acalmar, nutrir e proteger a pele atópica. A sua fórmula é suave e ligeira e não contém perfume.

Por um lado, o leite corporal de Malva Branca, nutre e protege a pele da comichão e da vermelhidão. Por outro lado, o creme facial de Malva Branca, cuida e hidrata a pele acalmando e conseguindo uma sensação de maior conforto.

Fórmula sem conservantes, corantes, perfumes sintéticos, nem substâncias de origem petroquímica.