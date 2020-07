Qual o segredo da sopa perfeita? Como confecionar papas variadas para o bebé? Como preparar snacks saudáveis? Estas, entre outras perguntas, terão resposta na sessão online orientada por Joana Andrade Nunes, do blogue “Camomila Limão”.

De acordo com a promotora da iniciativa que decorre a 25 de julho (10h00-11h30), “este workshop é ideal para pais, avós, tios, cuidadores e educadores que pretendam vivenciar a diversificação alimentar do bebé com sucesso e tranquilidade”.

Do programa da sessão, fazem parte abordagens como o planeamento semanal das refeições para o bebé e família, a sopa perfeita, papa caseira ou papa comercial?, snacks saudáveis.

O workshop que decorrerá no grupo privado “De Mãe para Mãe” by Camomila Limão, inclui o e-book “Sopas, papas e snacks para bebés”, com autoria de Joana Andrade Nunes.

Os interessados podem fazer a sua inscrição no e-mail info@camomilalimao.com