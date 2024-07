Zulmira Ferreira submeteu-se a um procedimento estético e contou tudo no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Fui fazer um lifting. Se calhar nem devia estar aqui porque foi há oito dias que fui operada", começou por dizer a comentadora.

"No fundo é esticar aquele excesso de pele que nós temos. No meu caso foi no pescoço. Pedi-lhe [ao cirurgião] e queria que fosse uma coisa muito natural", explicou ainda, afirmando que "não teve dores, nunca". No entanto, "ainda estava um bocadinho inchada".

Leia Também: Larissa Teófilo viajou para Portugal e assumiu novo namoro