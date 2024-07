Larissa Teófilo viajou de novo para Portugal e aproveitou para partilhar com os seguidores uma novidade feliz na sua vida. Depois de ter comunicado o fim do romance com Hugo Mendes no início do ano, a influencer está numa nova relação amorosa.

Sem revelar a identidade do namorado, Larissa Teófilo explicou que prefere manter a relação privada.

"O universo traz-nos surpresas quando menos imaginamos. Foi no momento em que mais me amei e mais me senti completa sozinha, que fui surpreendida com uma história digna de um filme. Porque só quando nos amamos por completo é que podemos atrair alguém disposto a nos dar todo o amor que merecemos", começou por escrever numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

"[...] Vou manter a intimidade da minha relação entre nós os dois. Aprendi muito na minha vida e entendi que viver essa relação de uma forma mais reservada é o meu maior desejo. Mas não podia deixar de partilhar esta notícia tão especial", pode ainda ler-se numa outra publicação onde mostra uma fotografia com o namorado. Veja na galeria.

