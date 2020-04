Confinada em casa com o marido e com os três filhos, Zoe Saldana disponibilizou um número de telefone, (718) 400-7127, para que os fãs a possam contactar durante a quarentena. A atriz norte-americana de 41 anos, de ascendência caribenha, está preocupada com o futuro mas quer ouvir, aconselhar e tranquilizar os admiradores que, tal como ela, também estão apreensivos com o momento de incerteza que o mundo vive por causa da atual pandemia de COVID-19.

"(718) 400-7127 é o número através do qual me podem enviar mensagens escritas. Eu gostaria de estabelecer uma ligação com todos vocês e uma das melhores maneiras de o podermos fazer é através do envio de mensagens escritas. Farei o meu melhor para responder a todas elas. Lembrem-se que estamos juntos nisto. Entrem em contacto comigo. Estou à distância de uma mensagem escrita", assegura Zoe Saldana, atriz que brilhou em filmes como "Avatar" e "Colombiana".

Nas redes sociais, para além de promover a importância dos hábitos alimentares saudáveis e de apelar à prática desportiva na quarentena, Zoe Saldana tem mostrado o dia da dia da família, aproveitando para dar novidades da sua vida profissional, para mostrar receitas caseiras e também para desabafar com os seguidores. "Hoje, acordei com medo de tanta incerteza. Se calhar, não voltaremos à vida que tínhamos e que eu achei que nunca mudaria", admitiu.

"Talvez tenhamos que abandonar este lugar e descobrir outro que seja seguro para ti e para os teus irmãos", admitiu a atriz no texto que dedicou a um dos filhos. "Mas, assim que acordaste e desceste as escadas, pé ante pé, e à medida que o dia vai avançando, tens-me dado conforto. Hoje, eu e tu pintámos, aprendemos os nomes dos dinossauros, pediste-me para cozinhar contigo... Amanhã, pode ser diferente, mas hoje foi, sem sombra de dúvida, um dia bom", afirmou.