Aos 27 anos, Zendaya é uma das maiores estrelas de Hollywood, contudo, esta é uma realidade que a personalidade conhece desde a adolescência.

A artista tornou-se famosa com a série da Disney Channel 'Shake It Up', algo que agora confessa que gostava que tivesse acontecido mais tarde de maneira a que pudesse aproveitar mais a sua adolescência.

"É uma lição que tens de aprender cedo. Era uma miúda que tinha sido atirada para uma indústria muito séria onde tens que ter uma perspetiva ou algo a dizer. E os pais... são apenas pais, por isso, tens que aprender a proteger-te a ti mesmo rapidamente", refletiu numa entrevista à série de YouTube 'PayOrWait'.

"Para mim, foi uma lição que aprendi rapidamente - nos meus tempos da Disney - eram pequenos truques, pequenas coisas, para proteger a minha paz e felicidade", reflete.

"Acho que quando és uma criança na indústria, estás muito vulnerável. Gostava de ter sido criança um pouco mais, as lições surgiram muito cedo", diz, por fim.

