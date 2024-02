Zendaya continua a dar nas vistas quando se fala em moda. A atriz voltou a brilhar, desta vez em Paris, com dois looks deslumbrastes.

A atriz, de 27 anos, voou para a capital francesa para promover o seu mais recente filme, 'Dune: Part Two'.

Ao posar com a Torre Eiffel como fundo, no Shangri La Hotel, Zendaya usou um vestido branco Alaïa. Trata-se de um modelo sem alças com aberturas na parte superior e no lado esquerdo da cintura para baixo.

Mais tarde, a atriz mudou completamente de visual e voltou a brilhar. Desta vez com um visual Louis Vuitton, mais propriamente um conjunto em tons de dourado. Veja ambas as peças nas fotografias da galeria.

