Zé Lopes quis assinalar um ano passado desde o dia em que, a 25 de fevereiro, deu início a um processo de emagrecimento. O apresentador da TVI submeteu-se a Cirurgia Metabólica Porta Única que lhe permitiu perder 60 quilos.

"Há exatamente um ano submeti-me a uma Cirurgia Metabólica Porta Única e há pouco mais de um mês a uma Abdominoplastia", contou, partilhando pela primeira vez uma fotografia na qual posa em tronco nu após a perda de peso e a mais recente intervenção a que se submeteu.

"Confesso que nunca me senti tão saudável, tão confiante, tão feliz na minha pele. E esta mudança vai muito além do aspeto físico... É certo que alterei os meus hábitos alimentares e que introduzi o exercício físico no meu dia a dia, mas mentalmente também sinto que evoluí bastante. Aprendi a respeitar o meu corpo e a zelar pela minha saúde. A saúde tem de ser sempre uma prioridade", realçou, dando conta de que adicionou hábitos saudáveis à sua vida ao longo dos últimos meses.

"Tenho estrias na barriga? Tenho, claro. Ainda há flacidez para tonificar? Seguramente sim… E também algum inchaço da última cirurgia… Mas não posso esconder o orgulho tremendo que sinto nesta transformação absolutamente surreal! 60 kg depois, este sou eu, feliz", realçou.

Por fim, o repórter da TVI mostrou-se consciente de que te ainda "um longo caminho a percorrer" mas sobretudo confiante de que conseguirá alcançar os seus objetivos.

