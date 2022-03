Zé Lopes submeteu-se a uma cirurgia metabólica porta única, uma decisão que se prende a "uma questão de saúde", como explicou na sua página de Instagram.

"[...] Chegou a hora de vos revelar a minha maior mudança de vida: fiz uma cirurgia metabólica porta única. Sempre me senti bem com o meu corpo, nunca tive nenhum complexo e continuo a achar que um corpo feliz é aquele onde nos sentimos bem, mas a verdade é que, por uma questão de saúde, esta decisão tornou-se essencial. Tenho 24 anos, tinha um índice de massa corporal bastante elevado e era pré-diabético, por isso tinha de agir o quanto antes", começou por destacar.

"[...] Lembro-me de a Dra. Rita me dizer na primeira vez que estivemos juntos 'Zé o que eu quero é que continues com essa tua alegria, e que possas viver o máximo de anos possível na tua melhor versão, com saúde'. Dá para pedir melhor que isto? Podiam achar que não dava, mas a verdade é que dá, porque para além de todo o cuidado e atenção dos profissionais com os quais tenho realizado uma série de consultas (nutrição, psicologia e até um teste genético), tive ainda a oportunidade de fazer a cirurgia através do método porta única, o que faz com que não tenha ficado com nenhuma cicatriz no corpo", contou.

Na mesma publicação, o comentador do 'Big Brother Famosos' acrescentou que foi operado no dia 25 de fevereiro. "E acho que os resultados já se começam a notar", afirmou.

"Como não tive absolutamente dor nenhuma, na segunda-feira, dia 28, já estava a bailar numa festa de Carnaval. Vocês sabem que eu não falho um rolezinho. Nos próximos dias vão poder acompanhar todo o processo de transformação nos meus storys. E nunca se esqueçam, procurem ser sempre a vossa melhor versão", completou.

Leia Também: Zé Lopes emocionado com palavras e abraço de Ana Bola