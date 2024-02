Zé Lopes usou a sua conta no Instagram para falar sobre o processo de transformação física ao qual se submeteu há dois anos.

"O dia 25 de Fevereiro para mim tem de ser sempre assinalado, porque foi o dia em que eu renasci. Fez ontem dois anos (é verdade, já se passaram dois anos!) que me submeti à Cirurgia Metabólica Porta Única e ao Plano Obesidade e sinto que a minha vida nunca mais foi a mesma", começou por escrever, revelando quanto peso perdeu.

"60kg mais magro, com maior agilidade, com todos os valores das análises controlados e com muito mais autoestima, hoje sou um homem novo", continuou, partilhando o texto em conjunto com duas fotografias, uma mais antiga e outra atual, mostrando o 'antes e depois'.

"Quando alterei todo o meu guarda-roupa, fiz questão de deixar algumas peças que anteriormente usava, para que não me esqueça onde nunca irei voltar… até porque passar do tamanho 4XL para o M orgulha-me muito!", continuou, revelando depois que, antes da cirurgia tinha já diversos problemas de saúde associados ao excesso de peso.

"Estava com pré-diabetes, com o colesterol elevadíssimo e com todos os meus valores totalmente descontrolados… Era um obeso mórbido, não há forma mais suave de o dizer. Ainda bem que agi a tempo!", acrescentou ainda.

