Zé Lopes regressou muito motivado à TVI, canal onde começou a carreira em televisão como estagiário. Após deixar a SIC, pouco depois de Cristina Ferreira ter feito o mesmo, o repórter ainda teve espaço em programas como 'VivaVida' e 'Somos Portugal', projetos aos quais deixou, entretanto, de estar ligado.

Agora, numa fase em que tem menos visibilidade nos ecrãs, Zé Lopes tem estado mais ativo nas redes sociais, plataformas onde este domingo, dia 12 de março, esteve a responder a questões deixadas pelos seguidores.

"Sentes-te realizado profissionalmente?", questionou um cibernauta, com Zé Lopes a optar por responder.

"Não me sinto realizado. Sinto-me feliz com todas as oportunidades que já conquistei, mas muitas vezes vem a desmotivação porque gostava de abraçar desafios diferentes, dar passos sólidos na construção do futuro", acrescentou o jovem comunicador.

"Ainda bem que não me conformo com a estagnação", completou Zé Lopes.



© Instagram/Zé Lopes

