Zé Lopes usou a sua conta no Instagram para partilhar um momento divertido com Mafalda Castro, que aconteceu durante a apresentação de um 'Diário' do 'Big Brother', em que os dois se começaram a rir durante a emissão, mostrando a boa sintonia que têm.

Num texto que acompanha o vídeo, o repórter e comentador deixou rasgados elogios à colega e amiga.

"Não é a publicação mais bonita ou bem preparada, até porque foi a Mafalda que gravou o ecrã em casa, mas ainda assim senti que tinha de vir para o feed. Aqui está o que mais valorizo em televisão: a genuinidade. Trabalhar com uma amiga como a Mafalda é uma sorte do caraças. Obrigado, Mafalda, obrigado a quem nos juntou e obrigado a quem nos acompanha", escreveu, e a apresentadora não o deixou sem resposta.

"É que se estivermos juntos todos os dias, é isto todos os dias! Adoro fazer programa contigo!", escreveu.

