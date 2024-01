Mafalda Castro esteve na manhã desta quinta-feira no 'Dois às 10', da TVI, onde anunciou o seu regresso ao canal após ter estado afastada por causa da gravidez.

A apresentadora aproveitou a sua presença para elogiar a postura de Cristina Ferreira nesta fase, tecendo elogios ao seu apoio. "Há tantas mulheres que não têm a sorte de ter uma chefe assim. As pessoas não têm noção do quanto importante isto é. Há mulheres que são despedidas porque estão grávidas, que veem a carreira delas ser posta em causa. Se eu nunca tive medo, foi graças a ti e graças à forma como me trataram", partilhou Mafalda.

Palavras que Maria Sampaio fez questão de comentar, tendo concordado com a apresentadora. "Infelizmente, isto que a Mafalda Castro fala é mesmo um privilégio, porque a maioria das mulheres grávidas e em pós-parto - principalmente com trabalhos precários - têm muito medo de perder os seus trabalhos, ou os seus lugares, ou o que construíram até essa data", disse.



© Instagram